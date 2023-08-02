В Пентагоне заявили, что Вашингтон помогает Киеву обороняться в пределах границ Украины

По словам пресс-секретаря ведомства, у Украины имеется боевой потенциал.

Вашингтон помогает Киеву обороняться в пределах границ Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Официальный представитель Минобороны США прокомментировал атаку украинских беспилотников в Москве, которая произошла 1 августа. Он отказался уточнять, ввела ли уже Украина в бой в рамках контрнаступления основные части, подготовленные при поддержке Запада. Райдер отметил, что у Киева имеется боевой потенциал.

Ранее в Пентагоне сообщили, что не видят свидетельств причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере.

Видео: YouTube / Defense Now