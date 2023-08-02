Пентагон не видит свидетельств причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере

Патрик Райдер оценил нестабильную обстановку в африканской стране.

Американское оборонное министерство не видит ничего, что указывало бы на причастность российской частной военной компании "Вагнер" к государственному перевороту в Нигере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер..

Исходя из имеющейся у нас информации, мы не видим никаких указаний на то, что "Вагнер" сыграл роль в этом конкретном случае. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Сотрудники прессы хотели узнать у Патрика Райдера, на чем именно основывается утверждение американского оборонного ведомства: на отсутствии доказательств или на наличии свидетельств непричастности ЧВК к госперевороту в африканской стране. В Пентагоне заметили, что основываются на ряде различных факторов в регионе.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now