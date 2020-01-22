Марк Милли рассказал о необходимости начать переговоры.

В Пентагоне заявили, что Украине сложно добиться победы на поле боя. Об этом журналистам рассказал руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли на пресс-конференции, созванной по завершению заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму. Он уверен в том, что украинским властям следует подумать о введении политических переговоров в сложившейся ситуации, так как добиться военной победы будет трудно, если не произойдет какого-то коллапса армии России.Милли полагает, что Россия может вывести свои ВС в том случае, если это будет оговорено в соглашении.

Поэтому вероятность военной победы Украины, определяемой как выдворение россиян из всей Украины, включая <...> Крым, вероятность такого развития событий в какое-то ближайшее время - в военном плане невысока. Марк Милли, генерал США

Марк Милли полагает, что переговоры надо вести с позиции силы в тот момент, когда противник будет ослаблен. Генерал подчеркнул, что существует "такая возможность" между Украиной и Россией. Таким образом чиновник объяснил свои недавние слова и фактические призывы к началу мирного урегулирования конфликта.

Генерал ВС США Милли: ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины.

Фото и видео: YouTube / Reuters

