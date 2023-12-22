Селеста Уолландер оценила готовность Киева обсуждать вопросы с Москвой.

В Американской администрации при президенте Джо Байдене исходят из того, что киевский режим самостоятельно решит, уступать ли Украине территории России для мирного урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление сделала местным законодателям помощница главы профильного ведомства Ллойда Остина по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. Сотрудница Пентагона выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил от палаты представителей США в Конгрессе. Иностранная чиновница заметила, что политика властей страны заключается в том, чтобы помогать Киеву для того, чтобы он был суверенен и мог принимать необходимые решения. Таким образом гостья ответила на вопрос конгрессмена от штата Вашингтон Адама Смита, который представляет Демократическую партию.

Но мы должны понимать, что в конце концов украинский народ и его руководство будут решать, как, на каких условиях они могут быть готовы вести переговоры с Россией, готовы ли они к этому. И очень важно помнить это" Селеста Уолландер, сотрудница Пентагона

Пентагон заявил, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения.

Фото и видео: YouTube / Defense Now