Пентагон заявил, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения

Селест Уолландер напомнила, что Киеву следует проявить самостоятельность в вопросе закупок у американских ВПК.

Пентагон заявил, что Украине надо начать самостоятельно платить за поставляемые ей западные вооружения. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на слушаниях в профильном комитете по ассигнованиям Палаты представителей в Конгрессе США сделала помощник американского министра по обороне, занимающаяся делами международной безопасности Селест Уолландер. На мероприятии один из местных законодателей по имени Майк Гарсия, который представляет республиканскую партию от штата Калифорния, отметил, что для налогоплательщиков страны будет иметь большое значение в том случае, если киевский режим будет сам закупать вооружения, а не получать его бесплатно от международных союзников. Селест Уолландер полагает, что хотя ВСУ и Киев сейчас испытывают трудности, но все же не сделали никаких крупных закупок у американских военных предприятий.

У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки. Селест Уолландер, помощник главы Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News