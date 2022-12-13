В Пентагоне заявили, что США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА

Патрик Райдер рассказал, что США продолжат летать в международном воздушном пространстве над регионом.

В американском министерстве по обороне заявили о том, что власти США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА. такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Нет, мы не просили извинений. Наша задача была в том, чтобы подчеркнуть, что мы ясно заявляли в публичном пространстве и в частном порядке, что США продолжат летать и действовать в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что американский беспилотник от ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах в акватории Черного моря 14 марта. В российском министерстве по обороне сообщили, что иностранный дрон летел в направлении российской государственной границы с выключенными транспондерами. Объект вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", которое было установлено в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Затем устройство потеряло управление из-за резкого маневрирования.

Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем.

Фото и видео: YouTube / Newsmax