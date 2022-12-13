Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем

В Пентагоне опубликовали кадры с места событий в Черном море.

Американское министерство по обороне опубликовало предполагаемое видео инцидента с беспилотником США над акватории Черного моря. Кадры распространились в социальные сети. Военные из Вашингтона заметили, что на кадрах можно заметить российский истребитель Су-27. В российском военном ведомстве заметили, что данный инцидент произошел позавчера утром в районе полуострова Крым. Американский боевой дрон с выключенными транспондерами летел в направлении государственных границ РФ. Этими действиями иностранцы нарушили границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой в целях проведения специальной военной операции на Украине. После выявления иностранного БПЛА на перехват направились самолеты из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Далее беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования.

Госдеп считает, что действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными.

Фото и видео: Пентагон