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Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем

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В Пентагоне опубликовали кадры с места событий в Черном море.

Американское министерство по обороне опубликовало предполагаемое видео инцидента с беспилотником США над акватории Черного моря. Кадры распространились в социальные сети. Военные из Вашингтона заметили, что на кадрах можно заметить российский истребитель Су-27. В российском военном ведомстве заметили, что данный инцидент произошел позавчера утром в районе полуострова Крым. Американский боевой дрон с выключенными транспондерами летел в направлении государственных границ РФ. Этими действиями иностранцы нарушили границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой в целях проведения специальной военной операции на Украине. После выявления иностранного БПЛА на перехват направились самолеты из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Далее беспилотник  перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. 

Госдеп считает, что действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными.

Фото и видео: Пентагон 

Теги: беспилотник, пентагон, черное море
Категории: Тема дня,

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