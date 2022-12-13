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Госдеп считает, что действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными

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Нед Прайс считает, что дрон США упал из-за непрофессионализма российских пилотов.

В Американском внешнеполитическом ведомстве считают, что российские действия в инциденте с БПЛА США над акваторией Черного моря были непреднамеренными. Такое мнение в эфире местного телеканала MSNBC высказал официальный представитель  Госдепа США Нед Прайс. Чиновник добавил, что говорит о том, что было "скорее всего" и о предварительной версии инцидента.

Эти действия, скорее всего, были непреднамеренными. Вероятно, это был результат непрофессионализма одного из российских летчиков. Но это неважно в конечном итоге. Важно то, что произошло: российский самолет вынудил нас посадить беспилотник.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

США заявили, что не хотят прямого столкновения с Россией.

Фото и видео: YouTube / MSNBC

Теги: беспилотник, госдеп, нед прайс, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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