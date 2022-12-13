США заявили, что не хотят прямого столкновения с Россией

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что не хотят прямого столкновения с Россией. Соответствующее заявление в интервью для местного телеканала MSNBC сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что такие инциденты, как произошедшее с упавшим американским беспилотников в акватории Черного моря, могут потенциально привести к прямому столкновению между Вашингтоном и Москвой. Власти СШа не хотят допустить такого развития событий.
Подобные безрассудные маневры со стороны России могут потенциально привести к чему-то гораздо более опасному. Этого не хотел бы никто, мы точно не хотели бы. Наше обращение к России в связи с этим - это не может продолжаться.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдеп США
По мнению иностранного чиновника, представители США "продолжат летать, плавать и действовать повсюду, где позволяет международное право". Нед Прайс пояснил, что если российские военные думают о том, что смогут запугать американцев, то они сильно ошибаются в этом вопросе.
США могут обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем.
Фото и видео: YouTube / MSNBC
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все