США заявили, что не хотят прямого столкновения с Россией

Нед Прайс оценил ситуацию с упавшим дроном США в Черном море.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что не хотят прямого столкновения с Россией. Соответствующее заявление в интервью для местного телеканала MSNBC сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что такие инциденты, как произошедшее с упавшим американским беспилотников в акватории Черного моря, могут потенциально привести к прямому столкновению между Вашингтоном и Москвой. Власти СШа не хотят допустить такого развития событий.

Подобные безрассудные маневры со стороны России могут потенциально привести к чему-то гораздо более опасному. Этого не хотел бы никто, мы точно не хотели бы. Наше обращение к России в связи с этим - это не может продолжаться. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдеп США

По мнению иностранного чиновника, представители США "продолжат летать, плавать и действовать повсюду, где позволяет международное право". Нед Прайс пояснил, что если российские военные думают о том, что смогут запугать американцев, то они сильно ошибаются в этом вопросе.

США могут обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем.

Фото и видео: YouTube / MSNBC