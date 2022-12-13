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США могут обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем

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Нед Прайс рассказал о том, что можно увидеть на этих кадрах.

Американские власти могут обнародовать видеозапись инцидента с собственным военным беспилотником над Черным морем. Соответствующее заявление в интервью для местного телеканала MSNBC сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Чиновник ответил на вопрос СМИ о возможности публичного обнародования кадров произошедшего в регионе. Он пояснил, что на ролике заметно, что российский летчик сближается с иностранным дроном, а затем "освершенно непрофессиональным образом" и не осуществляя контроль над своими действиями "практически сталкивается" с беспилотником.

Мы рассматриваем такое решение. Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / MSNBC

Теги: госдеп, нед прайс, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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