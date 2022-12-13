США могут обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем

Нед Прайс рассказал о том, что можно увидеть на этих кадрах.

Американские власти могут обнародовать видеозапись инцидента с собственным военным беспилотником над Черным морем. Соответствующее заявление в интервью для местного телеканала MSNBC сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Чиновник ответил на вопрос СМИ о возможности публичного обнародования кадров произошедшего в регионе. Он пояснил, что на ролике заметно, что российский летчик сближается с иностранным дроном, а затем "освершенно непрофессиональным образом" и не осуществляя контроль над своими действиями "практически сталкивается" с беспилотником.

Мы рассматриваем такое решение. Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп не увидел препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Фото и видео: YouTube / MSNBC