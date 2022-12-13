Госдеп не увидел препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России

В американском внешнеполитическом ведомстве не увидели препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал в ответ на вопрос корреспондента. Тот попросил чиновника дать комментарии на слова заместителя министра по иностранным делам Ф Сергея Вершинина. В Госдепе не согласились с тем, что исключения из западных санкций против России, касающиеся экспорта продовольствия и удобрений из РФ, не работают.
В это трудно поверить, когда, как знаем мы и весь мир знает, российский экспорт продовольствия и удобрений вернулся... Такая ситуация имеет место уже некоторое время. Но, когда россияне заявляют, что их экспорт зерна и удобрений сдерживается, это неправда.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
В Госдепе США рассказал о том, что последние дни и недели власти США якобы слышали несколько отговорок со стороны России относительно того, почему черноморская зерновая инициатива не может быть продлена далее.
США считают визит Лукашенко в Иран проявлением сближения Ирана и России.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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