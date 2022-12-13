США считают визит Лукашенко в Иран проявлением сближения Ирана и России

Нед Прайс рассказал о визите президента Белоруссии на Ближний Восток.

Американская администрация считает рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран одним из свидетельств укрепления двусторонних связей между Москвой и Тегераном. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства страны, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник добавил, что Белый дом ранее уже выражал обеспокоенность ситуацией.

Во-первых, относительно визита Лукашенко в Иран. Мы видим в этом в некотором роде продолжение углубления отношений Ирана и России. Мы очень внимательно следим за этим. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 12-13 марта проходит официальный визит белорусского лидера в исламскую республику на Ближнем Востоке. Как сообщило информационное агентство БелТА, по результатам переговоров иранский президент Эбрахим Раиси и Лукашенко подписали дорожную карту взаимодействия между странами на 2023-2026 годы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State