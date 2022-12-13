Госдеп: Китай отказался от предложений США о контактах между министрами обороны

Нед Прайс рассказал о том, что шеф Пентагона несколько раз не смог связаться с Пекином.

Американское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что Китай отказался от предложений властей США о контактах между министрами обороны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, помешает ли военным контактам двух государств тот факт, что против нового оборонного министра КНР Ли Шанфу действуют американские санкции. Дипломаты считают, что в национальных интересах как США, как и Китая, поддерживать друг с другом открытый диалог и использовать многочисленные каналы для общения, даже те, что дублируют друг друга.

Министр Остин уже пару раз пытался связаться со своим коллегой. К сожалению, КНР не ответила взаимностью. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс отметил, что по большей части речь идет о церемониальной роли китайского министра по обороне. Она отличается от той, которую играет его американский коллега Ллойд Остин.

В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State