Госдеп: Китай отказался от предложений США о контактах между министрами обороны

Американское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что Китай отказался от предложений властей США о контактах между министрами обороны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, помешает ли военным контактам двух государств тот факт, что против нового оборонного министра КНР Ли Шанфу действуют американские санкции. Дипломаты считают, что в национальных интересах как США, как и Китая, поддерживать друг с другом открытый диалог и использовать многочисленные каналы для общения, даже те, что дублируют друг друга.
Министр Остин уже пару раз пытался связаться со своим коллегой. К сожалению, КНР не ответила взаимностью.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Нед Прайс отметил, что по большей части речь идет о церемониальной роли китайского министра по обороне. Она отличается от той, которую играет его американский коллега Ллойд Остин.
В Госдепе не стали комментировать визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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