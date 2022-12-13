В Пентагоне утверждают, что не знают о коррупционных проблемах с военной помощью Украине

Патрик Райдер оценил сосредоточенность ВСУ на противодействии РФ.

В Пентагоне утверждают, что не знают о крупных коррупционных проблемах с военной помощью киевскому режиму. Такую реакцию привел бригадный генерал ВВС США, официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер, отвечая на соответствующий вопрос журналисту во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Чиновник уточнил, что вопросы относительно внутреннего управления профессиональными кадрами на Украине стоит переадресовать местным властям. Власти СШ по-прежнему считают, что Киев крайне сосредоточен на российском сдерживании.

Мы не знаем о каких-либо масштабных проблемах, касающихся коррупции, которые бы негативно повлияли на борьбу. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что авторы УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали результаты своего журналистского расследования, авторы которого на основании документов выяснили о том, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем на самом деле можно приобрести в розничных точках столицы. Речь идет о закупках в воинских частях, которые дислоцированы в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Пентагон дистанционно оказывает Киеву помощь в обслуживании поставляемой США техники.

Фото и видео: YouTube / NowThis News