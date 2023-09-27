В Пентагоне сообщили, что ВПК США пока не удается добиться нужного темпа производства

Уильям Лаплант рассказал о производственных возможностях Вашингтона.

Американскому военно-промышленному комплексу не удается на текущий момент выйти на необходимые темпы выпуска оборонной продукции. Этот факт признал в рамках выступления на мероприятии Центра стратегических исследований США сделал заместитель шефа Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. Чиновник заметил, что сейчас Вашингтон находится на минимальном уровне изготовления, которое страна способна обеспечить.

Мы находимся в некоторых аспектах - ниже него. За последние полтора года мы решили некоторые связанные с этим вопросы - по конкретным боеприпасам, передаваемым Украине. Однако у нас все еще остается много работы. Уильям Лаплант, замглавы Пентагона

США надеются начать выпуск гиперзвукового оружия в течение года.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies