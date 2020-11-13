В Пентагоне считают, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе РФ

Чарльз Браун оценил возможную смену позиций по Украине, если в белом доме будет Дональд Трамп вместо Джо Байдена.

Прекращение оказания помощи киевскому режиму со стороны американской администрации и их международных союзников будет означать, что победу в региональном конфликте на Украине одержит Россия. Такое мнение огласил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос о возможности остановки предоставления Вашингтоном поддержки для ВСУ, если на ноябрьских выборах главы государства победит Дональд Трамп.

Я просто скажу, что, если мы коллективно прекратим поддержку Украины, Путин одержит победу. Наш авторитет на кону. Это касается не только США, но и НАТО, Запада. Я думаю, важно для того, чтобы не было разрастания конфликта. Чарльз Браун, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute