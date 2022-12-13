В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ

Колин Каль рассказал о том, что действия РФ не приведут к значимым изменениям для США.

Приостановка участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приведет к существенным изменениям в вопросе двусторонних инспекций, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям… Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям. Колин Каль, замглавы Пентагона

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 февраля в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о том, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Глава государства добавил, страна не выходит из договора.

Пентагон заявил, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

