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В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ

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Колин Каль рассказал о том, что действия РФ не приведут к значимым изменениям для США.

Приостановка участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приведет к существенным изменениям в вопросе двусторонних инспекций, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям… Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям.

Колин Каль, замглавы Пентагона

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 февраля в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о том, что Москва приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Глава государства добавил, страна не выходит из договора.

Пентагон заявил, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения.

Фото и видео: YouTube / NowThis News
 

Теги: дснв, колин каль, пентагон, снв-3
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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