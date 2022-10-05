В Пентагоне пристально следят за использованием своего оружия Украиной

Лаура Купер рассказала о том, что Запад поставляет Киеву "все необходимое".

США заявили, что пристально следят за использованием поставляемого киевскому режиму западного оружия Украиной. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель помощника американского министра по обороне Лаура Купер, которая отвечает в Пентагоне за дела РФ, Украины и Евразии. Чиновница добавила, что США и международные союзники изучают ситуацию, чтобы подтвердить, что у украинских властей и ВСУ есть всем необходимое для возвращения утраченных территорий.

США предоставляют дополнительные вооружения, а также мы инвестируем в производство вооружений, и видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство вооружений… чтобы продолжать поддерживать Украину. Лаура Купер, представитель Пентагона

Эксперт добавила, что власти США регулярно консультируются с украинскими коллегами по необходимым поставкам вооружений и намерены и далее продолжить поставлять Киеву оружие.

Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News