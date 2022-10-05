Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину

Пентагон сообщил о том, что два комплекса реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных в качестве военной помощи киевскому режиму от международных союзников США, на текущий момент находятся на пути в Украину. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне со СМИ сделала помощник американского министра по обороне Лаура Купер. Чиновница отвечает по вопросам, связанных с делами России, Украины и Евразии.
Мы не единственные, кто поставляет РСЗО. Помимо предоставленных Украине со стороны США HIMARS, число которых достигнет 20, еще есть десять от союзников, и еще два от союзников находятся в пути.
Лаура Купер, представитель Пентагона
Напомним, что 4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов. В этот перечень включены четыре комплекса HIMARS, а также 32 артиллерийских орудия, 200 бронированных машин.
Пентагон отрицает, что США причастны к диверсии на "Северных потоках".
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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