Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину

Лаура Купер рассказала о военных поставках РСЗО со стороны союзников.

Пентагон сообщил о том, что два комплекса реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных в качестве военной помощи киевскому режиму от международных союзников США, на текущий момент находятся на пути в Украину. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне со СМИ сделала помощник американского министра по обороне Лаура Купер. Чиновница отвечает по вопросам, связанных с делами России, Украины и Евразии.

Мы не единственные, кто поставляет РСЗО. Помимо предоставленных Украине со стороны США HIMARS, число которых достигнет 20, еще есть десять от союзников, и еще два от союзников находятся в пути. Лаура Купер, представитель Пентагона

Напомним, что 4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов. В этот перечень включены четыре комплекса HIMARS, а также 32 артиллерийских орудия, 200 бронированных машин.

Пентагон отрицает, что США причастны к диверсии на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News