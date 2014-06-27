В Пентагоне подтвердили атаку БПЛА по базе сил США и западной коалиции в Сирии

Патрик Райдер прокомментировал ситуацию в Эт-Танф.

Американское оборонное министерство подтвердило, что военная база сил США и западной коалиции на территории Сирии подверглась атаке беспилотников. Соответствующее заявление официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.

Вчера рано утром, 18 октября по сирийскому времени, база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке двух дронов. Силы США и коалиции открыли огонь и сбили один из них, в то время как второй попал по базе, что привело к незначительным ранениям. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт добавил, что тем же утром в Ираке система раннего предупреждения сообщила американцам о возможном приближении угрозы к авиационной базе Айн-эль-Асад. Далее в качестве меры предосторожности размещенный там личный персонал занял свои укрытия. После этого никакой атаки на объект не последовало. Однако один из местных подрядчиков из числа гражданских скончался от возникших у него в укрытии проблем с сердцем.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now