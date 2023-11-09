В Пентагоне опасаются эскалации при появлении у "Хезболлы" российских ЗРК

Дана Струль предложила продолжить тему на закрытом мероприятии в Конгрессе США.

Высокопоставленный представитель Пентагона считает, что появление у ливанского движения "Хезболлах" российских зенитно-ракетных комплексов стало бы "колоссальной эскалацией" регионального конфликта на Ближнем Востоке, а также ударом по национальной безопасности Израиля. Соответствующее заявление в ходе слушаний в местном комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сделала заместитель помощника шефа министерства по обороне Ллойда Остина по Ближнему Востоку дана Струль. Она прокомментировала законодателям материал издания The Wall Street Journal. Ранее газета писала о том, что Вашингтон обеспокоен возможным получением "Хезболлах" систем противовоздушной обороны "Панцирь" от представителей частной военной группы "Вагнер" в Сирии. Эксперт предложила политикам более предметно затронуть эту тесу на заседании в закрытом формате обсуждений.

Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта. Дана Струль, сотрудница Пентагона

В Пентагоне отказались оценивать действия Израиля против ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / House Foreign Affairs Committee Democrats