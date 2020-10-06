Дэвид Крумм рассказал о том, чего боятся американские военные.

В Пентагоне опасаются экономической деятельности Китая в Арктике. Об этом во время видеоконференции сообщил глава командования на Аляске Северного командования Вооруженных сил США Дэвид Крумм. Генерал-лейтенант выступил в рамках мероприятия, организованного вашингтонским центром имени Вудро Вильсона. По словам эксперта, США боятся "хищнической экономической" деятельности Пекина в Арктике.

Китай объявил себя приарктическим государством, вы видите их попытки заполучить свою роль в регионе….Мы наблюдаем, как в других частях мира они игнорируют международные нормы и правила Дэвид Крумм, американский генерал-лейтенант

Американский военный коснулся роли России в Арктике. По словам Крумма, Вашингтон намерен сдерживать противников, но также нацелены на достижение взаимопонимания.

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Видео: YT / WoodrowWilsonCenter