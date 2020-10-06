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В Пентагоне опасаются экономической деятельности Китая в Арктике

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Дэвид Крумм рассказал о том, чего боятся американские военные.

В Пентагоне опасаются экономической деятельности Китая в Арктике. Об этом во время видеоконференции сообщил глава командования на Аляске Северного командования Вооруженных сил США Дэвид Крумм. Генерал-лейтенант выступил в рамках мероприятия, организованного вашингтонским центром имени Вудро Вильсона. По словам эксперта, США боятся "хищнической экономической" деятельности Пекина в Арктике. 

Китай объявил себя приарктическим государством, вы видите их попытки заполучить свою роль в регионе….Мы наблюдаем, как в других частях мира они игнорируют международные нормы и правила

Дэвид Крумм, американский генерал-лейтенант

Американский военный коснулся роли России в Арктике. По словам Крумма, Вашингтон намерен сдерживать противников, но также нацелены на достижение взаимопонимания.

SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет.

Видео: YT / WoodrowWilsonCenter

Теги: арктика, дэвид крумм, китай, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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