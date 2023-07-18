В Пентагоне не стали подтверждать, что рассматривают опции военного ответа ВКС РФ в Сирии

В пресс-службе ведомства отметили, что не видели информацию о вероятных действиях США.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала подтверждать, что в ведомстве рассматривают опции военного ответа ВКС России в Сирии. Об этом она сообщила журналистам.

По данным агенства Associated Press, ссылаясь на представителя Пентагона, Вашингтон изучает возможные варианты военного ответа на действия российских летчиков в воздушном пространстве в Сирии. По информации источника, в США озабочены тем, что ВКС РФ могут бить беспилотник Reaper, не опасаясь ответных действий.

Сингх отметила, что не видела информацию о вероятных действиях Вашингтона. Она подчеркнула, что в Пентагоне наблюдают давление со стороны российских самолетов в отношении американских в Серии.

Ранее зампостпреда РФ при ООН заявил, что Украина за время конфликта потеряла не одну армию.

Видео: YouTube / Defense Now