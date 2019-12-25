В Пентагоне не могут связаться с коллегами в России

Генерал США заявил, что он и Марк Милли не смогли выйти на связь с российским министерством по обороны.

В Пентагоне утверждают, что его представители не могут связаться с коллегами в России. В рамках слушаний в американском комитете по делам Вооруженных сил США, проведенных в Палате представителей Конгресса, генерал Тод Уолтерс сообщил законодателям о том, что он лично, а также председатель Комитета начальников штабов ВС Марк Милли безуспешно пытаются выйти на связь с российскими коллегами. Контакты не продолжаются уже примерно 90 дней.

Я не стану говорить за председателя, но я знаю, что он делал то же самое. Он очень, очень активно добивался такого контакта с его коллегой в России с целью избежать риска конфликтов. Тод Уолтерс, генерал США

Американский генерал заявил о плане НАТО по укреплению своих позиций в Европе.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News