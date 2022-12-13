В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта

Цинь Ган прокомментировал "военные поставки" со стороны Пекина в регион.

Китай не является стороной украинского конфликта или заинтересованной в нем стороной, поэтому Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон кризиса. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава министерства по иностранным делам КНР Цинь Ган. Эксперт добавил, что западные державы все равно угрожают властям Китая санкционным давлением.

Мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем. Цинь Ган, глава МИД КНР

Дипломат напомнил коллегам о том, что по украинскому вопросу власти Китая всегда делают независимые суждения, которые основываются на фактических обстоятельствах. Цинь Ган добавил, что между миром или войной Пекин всегда выберет мир. Он пояснил, что между диалогом и санкциями Пекин всегда предпочтет путь переговоров.

Китай надеется, что Европа после кризиса на Украине обретет самостоятельность.

Фото и видео: YouTube / Reuters