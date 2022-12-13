Китай надеется, что Европа после кризиса на Украине обретет самостоятельность

Цинь Ган рассказал о печальных уроках регионального кризиса.

Пекин надеется, что европейский регион после завершения украинского кризиса обретет стратегическую самостоятельность. Соответствующее заявление в ходе выступления на официальной пресс-конференции перед журналистами сделал китайский министр по иностранным делам Цинь Ган. Он выступил на полях очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента). По мнению дипломата, кризис в регионе является трагедией, которую можно было избежать. Глава МИД КНР пояснил, что до той стадии, которая разворачивается в настоящее время, нельзя доводить ситуацию. Эту обстановку он назвал печальным уроком для всех стран.

Мы будем надеяться, что Европа, пережив тяжелое испытание украинским кризисом, сможет извлечь из этого урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития. Цинь Ган, глава МИД КНР

В МИД КНр полагают что украинский кризис представляет из себя результат катастрофических противоречий по управлению безопасностью в Европе.

Глава МИД Китая заявил, что США пренебрегают нормами международного права.

Фото и видео: YouTube / Reuters