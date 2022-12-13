Цинь Ган оценил отношение США к Тайваню.

Глава китайского министерства по иностранным делам Цинь Ган заявил, что власти США пренебрегают нормами международного права. Пекине не понимает, почему Вашингтон все еще требует от страны не поставлять вооружение России, хотя сами в то же время осуществляют военную помощь киевскому режиму. Эту позицию дипломат огласил во вторник 7 марта на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (местного парламента).

Китайский народ резонно задает вопросы. Почему, с одной стороны, требуют от Китая не поставлять оружие РФ, однако сами на протяжении длительного времени, нарушая консенсус от 17 августа (1982 года ), продают оружие Тайваню? Цинь Ган, глава МИД КНР

Эксперт считает, что власти США должны уважать суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу, так как это составляет основу китайско-американских отношений. Речь идет о красной линии, которую Вашингтону не следует пересекать. От властей Белого дома КНР требует не вмешиваться во внутренние дела азиатской страны.

Глава МИД КНР: США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной.

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