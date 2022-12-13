Глава МИД КНР: США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной

Цинь Ган рассказал об отношениях между США и КНР.

Китай не понимает, почему власти США требуют от КНР не поставлять оружие России, однако в то же время осуществляют поставки собственных видов вооружений на Тайвань. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал китайский министр по иностранным делам Цинь Ган. Чиновник выступил на полях очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (местного парламента). Он призвал коллег из Вашингтона уважать территориальный суверенитет и целостность КНР по вопросу Тайваня. Этот вопрос МИД КНР считает ключевым в китайско-американских отношениях. Речь идет о невмешательстве во внутренние дела независимого государства и отказа от пересечения "красных линий".

Почему, когда дело идет об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР? Цинь Ган, глава МИД КНР

Цинь Ган уверен в том, что никто не должен недооценивать решимость властей КНР и народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Дипломат добавил, что если американская сторона действительно стремится к миру в Тайваньском проливе, то она должна перестать использовать этот остров для сдерживания Китая.

Глава МИД КНР: попытки затормозить развитие Китая обернутся для США провалом.

Фото и видео: YouTube / Reuters