В Педиатрическом университете борются за жизнь маленькой девочки из Флориды

Девочка сильно пострадала и после операции находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

Врачи Педиатрического университета продолжают бороться за жизнь четырехлетней гражданки США, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Авария, в которой пострадала девочка, произошла 3 августа на трассе "Сосновый Бор – Глобицы". "Пежо" вылетел в кювет и врезался в дерево. За рулем была 66-летняя женщина, которая не справилась с управлением. Травмы получил и водитель, и находившиеся сзади девочки 2017 и 2016 годов рождения.

Больше всего пострадала самая младшая: у неё оскольчатый перелом лобной кости, перелом бедренной кости, ушиб лёгкого и другие травмы. Пострадавшую доставили в клинику Педиатрического университета, где ей провели нейрохирургическую операцию. Ранее девочка приехала со своей матерью в гости к бабушке из США.

Сейчас девочка находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Она в полном объеме получает всю медикаментозную терапию и консультации всех необходимых специалистов. заместитель главного врача СПбГПМУ по хирургической помощи Алексей Денисов

Ранее мы писали, что после ДТП в Сосновом Бору госпитализировали трехлетнюю гражданку США.

Фото: Piter.tv