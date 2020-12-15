В Павловске установят памятник Анне Зеленовой

Памятник бывшему директору государственного музея-заповедника "Павловск" установят до конца года.

Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий рассказал "Петербургскому дневнику" о планах по установке памятника бывшему директору государственного музея-заповедника "Павловск" Анне Зеленовой.

На данный момент специалисты подготавливают памятник. Макет, отмечает Омельницкий, "рекрасно отражает личность, всю жизнь посвятившую сохранению этого музейного и паркового комплекса". На очереди решение технических вопросов об установке.

Необходимо благоустроить прилегающую территорию, нельзя просто так установить памятник, надо сделать так, чтобы это было красиво уточнил чиновник.

Гипсовую модель в размер сооружени должны завершить в течение двух месяцев. После того, как полноразмерную модель представят общественности, памятник будет отлит в бронзе. Над проектом работают ученики творческой мастерской скульптора, академика Российской Академии художеств Владимира Горевого



Высота скульптуры составит два метра, постамента – полтора метра, а нижнего плинта-основания – 15 сантиметров. Его установят на Садовой улице в Павловске, в сквере между Березовой и Госпитальной улицами, напротив Павловского парка.



Анна Зеленова возглавляла ГМЗ "Павловск" с 1941 года по 1979-й. Она организовывала эвакуацию и тайное захоронение наиболее ценной части музейных фондов. Во время блокады она продолжала работу по сохранению и систематизации музейных ценностей. В Павловск Анна Зеленова вернулась 5 февраля 1944 года. Благодаря Анне Зеленовой к 1978 году ГМЗ удалось восстановить из руин.

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Фото: Смольный