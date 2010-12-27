В Павловске представляют "Императорский букет"

В это воскресенье стартовал второй день популярного цветочного фестиваля.

Торжественное открытие 19-го по счету фестиваля состоялось накануне на Парадном плацу у Павловского дворца. В этом году международный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства посвящен Году театра в России. В субботу и воскресенье все пространство музея-заповедника станет местом для театральных сцен, где разыграют особенный "Спектакль цветов".

Зрителей ожидают интерактивные программы, музыкальные концерты, дефиле в масках из цветов. Финальным аккордом "флористического" уик-энда стане гала-концерт "Сокровища музыкального театра". Именно там петербургские вокалисты исполнят для зрителей попурри из знаменитых опер, оперетт и мюзиклов.

Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark