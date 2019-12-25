Судимого жителя Павловска заинтересовала 15-летняя девочка-подросток

В отношении мужчины выбрана мера в виде подписки о невыезде.

Как стало известно Piter.tv, накануне, 17 апреля, в полицию обратилась 61-летняя жительница Веселого Поселка. Пенсионерка является опекуном 15-летней девочки. Она рассказала, что в период с февраля по апрель 22-летний мужчина в квартире на Госпитальной улице в Павловске неоднократно вступал с несовершеннолетней в интимные отношения.

Жителя пригорода Петербурга задержали в этот же день, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 134-й статье УК РФ (половое сношение с несовершеннолетней). В отношении мужчины была выбрана мера в виде подписки о невыезде.

У молодого человека – криминальное прошлое: 4 года назад он был осужден за незаконный оборот наркотиков и покушение на кражу (и оплатил штраф по данному делу), в 2018-м году получил условный срок по 134-й статье УК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка обвинила отчима в изнасиловании спустя два года. Девушка обратилась в полицию с заявлением.

Фото: Piter.tv

Текст: Милена Голуб