В Павловске на Гуммолосаровской утром горело предприятие

Пламя охватило пять квадратных метров.

Сегодня утром, 12 февраля, в Пушкинском районе произошел пожар. На Гуммолосаровской, 56, загорелось кирпичное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 4:21. К этому часу пламя охватило 5 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 26 минут. В 4:47 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv