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В Павловске к ЧМ-2018 открыли тренировочную площадку для сборной Коста - Рики
Сегодня, 11:42
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alexandra08
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В Павловске к ЧМ-2018 открыли тренировочную площадку для сборной Коста - Рики

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Раньше на этом месте располагался стадион "Олимпиец", построенный в 1970 году.

В Павловске открыли тренировочную площадку для ЧМ по футболу 2018, сообщили в Комитете по строительству Петербурга. На новом поле в пригороде Петербурга будет тренироваться сборная Коста - Рики.

"Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское село" находится на Госпитальной улице. С 15 мая он открыт для пользования. Раньше на этом месте располагался стадион "Олимпиец", построенный в 1970 году. Теперь его оснастили натуральным  газоном с подогревом, автоматическим поливом и дренажем. На поле установили мачты спортивного освещения, а также табло для проведения состязаний.

В здании рядом расположили два корпуса для размещения команд, в которых оборудовали тренажерные залы, раздевалки, душевые и подсобные помещения. В административном здании открыли медпункт а также объединенный пункт безопасности силовых ведомств.  Кроме того, на стадионе есть подъемники для маломобильных групп населения и стоянка для автомобилей.

Фото: pixabay.com

Теги: комитет по строительству администрации санкт-петербурга , новости питера , павловск , чм 2018 по футболу , чм-2018
Категории: Новости СПб

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