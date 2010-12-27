В Павловске к ЧМ-2018 открыли тренировочную площадку для сборной Коста - Рики

Раньше на этом месте располагался стадион "Олимпиец", построенный в 1970 году.

В Павловске открыли тренировочную площадку для ЧМ по футболу 2018, сообщили в Комитете по строительству Петербурга. На новом поле в пригороде Петербурга будет тренироваться сборная Коста - Рики.

"Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское село" находится на Госпитальной улице. С 15 мая он открыт для пользования. Раньше на этом месте располагался стадион "Олимпиец", построенный в 1970 году. Теперь его оснастили натуральным газоном с подогревом, автоматическим поливом и дренажем. На поле установили мачты спортивного освещения, а также табло для проведения состязаний.

В здании рядом расположили два корпуса для размещения команд, в которых оборудовали тренажерные залы, раздевалки, душевые и подсобные помещения. В административном здании открыли медпункт а также объединенный пункт безопасности силовых ведомств. Кроме того, на стадионе есть подъемники для маломобильных групп населения и стоянка для автомобилей.

Фото: pixabay.com