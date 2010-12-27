В Павловске иномарка насмерть била пешехода

Авария произошла вне зоны действия пешеходного перехода.

Накануне, в Павловске произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, инцидент случился в районе семи часов вечера 27 октября недалеко от дома номер 34/В по улице Мичурина. Иномарка "Мазда" под управлением 56-летнего водителя сбила женщину. В результате ДТП пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью. Отмечается, что авария произошла вне зоны действия пешеходного перехода.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV