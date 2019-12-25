В Павловск вернулись сокровища утерянные в войну и проданные при СССР

Музей-заповедник "Павловск" пополнил коллекцию более чем тремя сотнями раритетов. Среди возвращенных предметов — сервиз дочери Павла I и тарелка Матильды Кшесинской.

Государственный музей-заповедник "Павловск" объявил о масштабном пополении фондов. В собрание вернулось свыше 300 предметов, некогда принадлежавших императорской семье и украшавших дворцовые интерьеры. Об этом сообщает "Коммерсант".

История многих экспонатов драматична. Часть из них была утрачена в советский период, когда ценности распродавали. Другие исчезли в годы Великой Отечественной войны, во время фашистской оккупации и последовавшего хаоса. Теперь уникальные вещи вновь обрели законное место.

В числе возвращенных раритетов — фрагмент сервиза великой княжны Елены Павловны, дочери императора Павла I. Также в коллекцию вошла тарелка с личной монограммой знаменитой балерины Матильды Кшесинской. Особую художественную и историческую ценность представляют живописные портреты самих владельцев Павловска — великих князей, управлявших резиденцией на протяжении второй половины XIX — начала XX века.

Помимо произведений искусства и фарфора, в музей переданы печатные издания. Это книга историка Михаила Семевского, приуроченная к столетию Павловска, а также сборник стихов великого князя Константина Константиновича.

Возвращенные сокровища будут представлены публике на выставочных проектах. Их показ приурочат к двум крупным датам — 250-летию основания дворца и 200-летию со дня рождения великого князя Константина Николаевича. Увидеть экспонаты можно будет не только в самом Павловске, но и на площадке Государственного исторического музея в Москве.