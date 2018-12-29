В Парголово водитель влетел в остановку с людьми

Мужчина пытался избежать столкновения с маршруткой.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга таксист не справился с управлением и на полной скорости врезался в автобусную остановку. В этот момент на территории находились люди, ждавшие транспорт.

Водитель пытался избежать столкновения с маршруткой, но вместо нее выбрал другую "цель". За рулем "КИА Рио" находился 24-летний местный житель. Полиция установила, что виновник ситуации водит машину уже четыре года. В результате наезда такси пострадал мужчина. Отметим, что жертва ДТП отказалась от госпитализации.

Авария попала на запись с камеры видеонаблюдения и распространилась по социальным сетям.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб