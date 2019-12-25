В Парголово сгорели четыре бытовки

Обошлось без пострадавших.

В шесть часов утра сотрудники ГУ МЧС по Петербургу получили сигнал о пожаре у дома №11 по Заречной улице в Парголово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что горят четыре бытовки размером 3 на 3 каждая. Бытовки выгорели по всей площади. Локализовать огонь удалось только через 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.

К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Фото: Piter.tv