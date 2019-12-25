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В Парголово сгорели четыре бытовки
Сегодня, 9:12
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В Парголово сгорели четыре бытовки

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Обошлось без пострадавших.

В шесть часов утра сотрудники ГУ МЧС по Петербургу получили сигнал о пожаре у дома №11 по Заречной улице в Парголово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что горят четыре бытовки размером 3 на 3 каждая. Бытовки выгорели по всей площади. Локализовать огонь удалось только через 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.

К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: бытовки, парголово, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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