В Парголово сгорели четыре бытовки

В шесть часов утра сотрудники ГУ МЧС по Петербургу получили сигнал о пожаре у дома №11 по Заречной улице в Парголово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что горят четыре бытовки размером 3 на 3 каждая. Бытовки выгорели по всей площади. Локализовать огонь удалось только через 40 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.
К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.
Фото: Piter.tv
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