  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Парголово петербуржцы спасли сбитых на дороге утят
Сегодня, 17:38
138
KaterinaKono13

В Парголово петербуржцы спасли сбитых на дороге утят

0 0

Сейчас новоиспеченные хозяева утят решают, куда их определить.

В посёлке Парголово Выборгского района Ленобласти на трассе фура сбила переходивших дорогу утят. Свидетель случившегося поделился трагической историей в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидца, когда он ехал на своем автомобиле в сторону ТК "Китай Город" на Выборгском шоссе 503, фура, ехавшая перед ним, не успела остановиться и сбила утят. Автор поста добавил, что четырёх птенцов смогли поймать. Сейчас он решает что с ними делать и спрашивает совета у участников группы.

Люди, комментирующие данную ситуацию, посоветовали автору поста поделиться случившимся с центром помощи диким животным или же с какими-либо ветеринарными клиниками. 

Источник: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, новости питера, питер, сбили утят
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии