В Парголово петербуржцы спасли сбитых на дороге утят

Сейчас новоиспеченные хозяева утят решают, куда их определить.

В посёлке Парголово Выборгского района Ленобласти на трассе фура сбила переходивших дорогу утят. Свидетель случившегося поделился трагической историей в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидца, когда он ехал на своем автомобиле в сторону ТК "Китай Город" на Выборгском шоссе 503, фура, ехавшая перед ним, не успела остановиться и сбила утят. Автор поста добавил, что четырёх птенцов смогли поймать. Сейчас он решает что с ними делать и спрашивает совета у участников группы.

Люди, комментирующие данную ситуацию, посоветовали автору поста поделиться случившимся с центром помощи диким животным или же с какими-либо ветеринарными клиниками.

Источник: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"