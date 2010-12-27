В Парголово местного жителя убила ветка дерева

В Ленобласти скончался мужчина от падения и удара веткой.

В Ленинградской области жителя Выборгского района убила огромная ветка, которую он сам спилил с дерева. Об этом сообщают СМИ Санкт-Петербурга.

Трагедия произошла вечером 25 апреля в Парголово. На место происшествия прибыла полиция и бригада скорой помощи в, их вызвал прохожий, который заметил придавленного веткой мужчину.

Полицейскими установлено, что погиб 34-летний рабочий, который не смог спастись от спиленной ветки. По предварительной версии, погибшего могло травмировать не только ветка, но само падение. У мужчины была разбита голова, однако спасти его не удалось.

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