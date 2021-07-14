В Парголово банк "Траст" продал землю за 3 млрд рублей

Предполагается, что в ближайшее время на территории может появиться 317 тыс. кв. метров жилья.

В понедельник, 25 июля, банк "Траст" продал участок площадью 53 гектара в Парголово девелоперу "Стройтрестгаланта-2" (ГК "Строительный трест"). Стоимость сделки составила 3 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник.

Предполагается, что в ближайшее время на территории может появиться 317 тыс. кв. метров жилья. Выручка от продаж квартир составит до 60 млрд рублей.

Известно, что портфель проектов "Строительного треста" составляет 2,5 млн "квадратов". Совокупная выручка предприятия в 2021 году – 13,5 млрд рублей. Чистая прибыль – порядка 3 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что на торги выставили 53 га земли под жилье на севере Петербурга. Начальная цена лота – 3 млрд рублей. Торги назначены на 6 мая, площадка будет принимать заявки до 1 мая.

Фото: Piter.tv

