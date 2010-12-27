В Параде Победы впервые примет участие танк Иосиф Сталин-3

Тяжелая бронемашина возглавит колонну боевой техники в день 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге будет участвовать советский тяжелый танк Иосиф Сталин-3 (ИС-3). Известно, что подготовка боевой машины к празднику уже идет. Об этом сообщила пресс-служба Западного Военного Округа.

Техники Западного военного округа отремонтировали ее двигатель и ходовую, заменили аккумулятор, масло и прочие жидкости. Сейчас танк переобувают в специальные "башмаки" для асфальта, чтобы он не портил дороги северной столицы. Гласит сообщение ведомства

Прозванный в народе "Щукой" (из-за верхней лобовой части корпуса) танк приедет на первую репетицию военного парада на Дворцовой площади уже в следующий понедельник, 30 апреля.

Справка:

Тяжелый советский танк под условным названием "Кировец-1" начали конструировать летом 1944 года. К маю следующего года опытная партия покинула цеха завода. ИС – значит Иосиф Сталин, а номер 3 – номер серийной модели машин данного типа.

Фото: picture-russia.ru