Из ПФР на Расстанной могут уволить охранника, который влез не в свое дело

Женщина хотела распечатать талон для посещения, но охранник убирал её руки и не давал этого сделать.

Порядок приема граждан только по предварительной записи в отделении Пенсионного фонда на Расстанной улице не работает. Одна петербурженка не смогла активировать взятые в интернете электронные талоны. Охранник бил её по рукам и не давал воспользоваться терминалом. Ничего не добившись, клиентка ПФР была вынуждена отсидеть длинную очередь. Записав все на видео, она поделилась им в социальных сетях.

Как позже узнал "Мегаполис" в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, этот скандал стал поводом для проведения служебного расследования. Проверка показала, что сотрудник охраны повел себя некорректно. В пресс-службе заявили, что получение талонов не входит в компетенции охраны.

Некомпетентность его (охранника – ред.) действий привела к скандальной ситуации. пресс-служба ПФР

В Пенсионном фонде также подтвердили, что прием во всех его подразделениях должен осуществляться по предварительной записи. Для получения талона в самом отделении нужно в терминале ввести код, полученный в интернете. Это и пыталась сделать женщина, снимавшая видео. Помешавший ей охранник, возможно, будет отстранен от работы. Такое требование выдвинуло региональное отделение ПФР по результатам проверки.

Видео: Мегаполис