ГАТИ попросила владельцев как можно чаще проверять фасады зданий.

В Петербурге из-за перепада температур может отслоиться штукатурка с фасадов зданий. Есть опасность, что декоративные элементы упадут на прохожих или припаркованный транспорт. Об этой вероятности сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

ГАТИ попросила владельцев как можно чаще проверять фасады зданий. За неисполнение обязанностей инспекция может выписать штраф - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Ранее ГАТИ оштрафовала плохую уборку снега "Ленэнерго", "Метрострой" и почту России.

Видео: Piter.TV