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Петербурженка нашла труп на дереве у Верхнего Суздальского озера
Сегодня, 13:29
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himif

Петербурженка нашла труп на дереве у Верхнего Суздальского озера

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Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.

В Выборгском районе Петербурга местная жительница обнаружила среди ветвей дерева мертвеца. Труп заметили вечером 15 января, сообщила "Фонтанка".

Женщина заметила останки мужчины во время прогулки у Верхнего Суздальского озера. Прибывшая полиция сняла с дерева тело с признаками удушения. Отмечается, что следов насилия в смерти мужчины нет.

Как выяснилось, погибший был 33-летним выходцем республики Коми и жил у метро "Гражданский проспект". По некоторой информации, он был индивидуальным предпринимателем.

Ранее полицейские поймали в ТРЦ "Галерея" карманника.

Фото: pixabay

Теги: труп, удушение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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