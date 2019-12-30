Петербурженка нашла труп на дереве у Верхнего Суздальского озера

Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила.

В Выборгском районе Петербурга местная жительница обнаружила среди ветвей дерева мертвеца. Труп заметили вечером 15 января, сообщила "Фонтанка".

Женщина заметила останки мужчины во время прогулки у Верхнего Суздальского озера. Прибывшая полиция сняла с дерева тело с признаками удушения. Отмечается, что следов насилия в смерти мужчины нет.

Как выяснилось, погибший был 33-летним выходцем республики Коми и жил у метро "Гражданский проспект". По некоторой информации, он был индивидуальным предпринимателем.

Ранее полицейские поймали в ТРЦ "Галерея" карманника.

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