Петербурженка нашла труп на дереве у Верхнего Суздальского озера

В Выборгском районе Петербурга местная жительница обнаружила среди ветвей дерева мертвеца. Труп заметили вечером 15 января, сообщила "Фонтанка".
Женщина заметила останки мужчины во время прогулки у Верхнего Суздальского озера. Прибывшая полиция сняла с дерева тело с признаками удушения. Отмечается, что следов насилия в смерти мужчины нет.
Как выяснилось, погибший был 33-летним выходцем республики Коми и жил у метро "Гражданский проспект". По некоторой информации, он был индивидуальным предпринимателем.
Ранее полицейские поймали в ТРЦ "Галерея" карманника.
Фото: pixabay
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