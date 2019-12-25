Daewoo Nexia сбила 10-летнюю велосипедистку в Отрадном

Вечером 9 июля в Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя велосипедистка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.
Около 19:34 водитель Daewoo Nexia наехал на девочку во дворе дома №2 на улице Клубная в Отрадном. Юная велосипедистка находилась на пересечении двух дорог во дворе.
В результате ДТП девочка получила травмы, ее состояние оценили как удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что на перекрестке Парашютной улицы и проспекта Сизова легковушка снесла указательный столб.
Фото: 29.мвд.рф
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