В Осиновой роще с 17 этажа упала школьница

В Выборгском районе школьница упала с высоты 17 этажа.

Вечером 4 октября в Осиновой Роще с 17 этажа упала 15-летняя девушка. Трагическое падение закончилось гибелью пострадавшей на месте. Она скончалась от полученных травм. Инцидент произошел в многоэтажке с номером 14 корпус 4 по Юкковскому шоссе.

Известно, что бригаду Скорой помощи местные жители вызвали только после приезда полиции. Возле погибшей находились два дворника, один из которых видел, что девочка выпала. Очевидцы также рассказали, что рядом с местом происшествия предположительно кого-то избивали и пытались скрутить.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.