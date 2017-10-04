В Выборгском районе девочка-подросток выпала из окна

Вечером 4 октября в Выборгском районе Петербурга девочка-подросток скончалась от травм, характерных для падения с высоты.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 4 октября в Выборгском районе скончалась 15-летняя девочка от травм, характерных для падения с высоты.



Трагедия случилась возле дома №14, корпус 4, по Юкковскому шоссе. Девочка выпала с 17 этажа около девяти вечера.



Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили о проверках в многоэтажном доме.



Выясняются обстоятельства произошедшего.