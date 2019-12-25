В Орловском парке Стрельны восстановят "Готический колодец" за 14 млн рублей

В Орловском парке в Стрельне восстановят "Готический колодец". Он давно не действует и разрушается, сообщила пресс-служба КГИОП.

Колодец является частью объекта культурного наследия федерального значения "Дача Орлова А.Ф.". В этом году на реставрацию выделили 13,9 млн рублей. Рабочим колодец не будет: восстанавливать водопроводящую систему не будут. Шахту колодца очистят от иловых отложений, создадут условия для долговечного существования памятника. Работы завершатся в 2021 году. На данный момент выбирается подрядчик для проведения работ.

Дворец и парк в неоготическом стиле появились в 1830-х годах для графа Алексея Федоровича Орлова, приближенного императора Николая I.

Фото: пресс-служба КГИОП