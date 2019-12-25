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В Орловской области при опрокидывании автобуса погиб человек
Сегодня, 15:32
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В Орловской области при опрокидывании автобуса погиб человек

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Травмы получила 14-летняя школьница.

В Кромском районе Орловской области улетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона. Авария произошла в 12 часов 45 минут на 3 км автодороги Крым 2 – Собянино. Произошло опрокидывание автобуса в кювет "ГАЗель Некст".

В результате ДТП погибла пожилая пассажирка. 14-летняя школьница госпитализирована в больницу. Причины ДТП устанавливаются. 

Сегодня ранее: В Воронеже на остановке столкнулись 2 маршрутки.

Фото:Управления МВД по Орловской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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